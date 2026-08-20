En las últimas horas se conoció la decisión del ahora ex Subsecretario de Educación de la Municipalidad de Alta Gracia de presentar su renuncia al cargo. La medida responde a una investigación judicial que se lleva adelante por presunto abuso sexual a menores. «Me puse a disposición de la investigación», indicó.

Durante la mañana de este jueves 20 de agosto, se conoció que el Subsecretario de Educación de la Municipalidad de Alta Gracia habría dejado su cargo en medio de una polémica por una denuncia por abuso sexual.

En diálogo con Radio Alta Gracia el ahora ex funcionario indicó que «al haber tomado conocimiento de la existencia de denuncia en mi contra, presentada por personas mayores de edad, y con el objetivo de que se esclarezca lo antes posible, informo las dos medidas que he tomado: en primer lugar, en el día de ayer presenté mi renuncia al cargo de Subsecretario de Educación y en segundo lugar, esta mañana mi abogado se presentó en tribunales para ponerme a disposición de la investigación» indicó.