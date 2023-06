En nuestro #EspecialElecciones de Redacción Alta Gracia, dialogamos con Cristina Roca, actual viceintendenta de Alta Gracia, y quien acompaña al candidato a legislador por el departamento Santa María por Hacemos Unidos por Córdoba, Facundo Torres.

En nuestro #EspecialElecciones de Redacción Alta Gracia dialogamos con distintos candidatos que aspiran a ocupar la banca de legislador departamental por el distrito Santa María.

En cada entrevista, hemos puesto el foco en tres tópicos: el ambiente, la ley de paridad de género y las propuestas que los candidatos llevarían a la Legislatura, así como los motivos por los cuales los vecinos deberían votar sus respectivos partidos.

En esta ocasión, dialogamos con Cristina Roca, actual viceintendenta de Alta Gracia, y quien acompaña al candidato a legislador por el departamento Santa María por Hacemos Unidos por Córdoba, Facundo Torres.

Ambiente

En cuanto al ambiente, Roca resaltó la importancia de estudiar las cuencas hídricas regionales. «Una de las cuestiones que nos viene preocupando desde hace tiempo desde la Municipalidad de Alta Gracia, son todas las cuencas hídricas, donde hay que hacer un estudio y evaluación y preservación de estos lugares para que no se contaminen, ni disminuyan. Todo un estudio sobre el tema para poder preservar es una de las cuestiones que, además de tener la preocupación dentro de la ciudad, lo vamos a llevar también hacia el resto del departamento», sostuvo.

Además, hizo referencia al anuncio que dio la provincia tiempo atrás, sobre las reservas naturales de Paravachasca y el Río Quilpo. «Nosotros compartimos esto de que hay que empezar a mirar todos estos espacios y preservar lo que nos quede, siempre pensando en que el progreso tiene que ir de la mano del cuidado», analizó.

Ley de Paridad de Género

En cuanto a paridad de género, la Universidad Nacional de Córdoba realizó un relevamiento que destacó que, a lo largo de 18 años y tras seis elecciones legislativas, la presencia de mujeres en la legislatura cordobesa fue del 35% en promedio, y se mantuvo siempre por debajo del 50% necesario para alcanzar la equidad de género dispuesta por la ley.

«Cuando se hizo la Carta Orgánica, no se puso paridad de género, se puso 70 y 30 de cualquiera de los dos géneros: no se hace alusión a 70% hombres y 30% de mujeres. Yo fui una de las que dijo: ‘bueno, pero le pongamos un plazo a esto porque después se va a normalizar y va a ser normal que haya paridad de género’. Por eso la Carta Orgánica tenía una cláusula transitoria que decía que en el 2005 dejaba de regir este porcentaje. No fue así. En realidad, nos cuesta mucho más y creo que hay que seguir peleando por los espacios que las mujeres debemos ocupar», afirmó la primera viceintendenta electa de la ciudad.

¿Por qué la gente debería elegirlos?

En cuanto al voto, la viceintendenta expresó su respaldo al Gobierno de la provincia de Córdoba, encabezado por Juan Schiaretti, y al candidato a sucederlo, Martín Llaryora, destacando la continuidad de las políticas implementadas y resaltando el compromiso y la dedicación de Facundo Torres en su trayectoria.

«(Facundo Torres) es una persona capacitada y este es un proyecto político que viene de hace muchos años y que va evolucionando en el tiempo y se va adaptando a las nuevas cuestiones. Facundo Torres ha demostrado, desde todos los lugares donde él ha ocupado cargos, la dedicación y el compromiso que tiene con la sociedad. Entonces es por eso que creo que se puede apostar a esta fórmula, donde yo lo voy a acompañar en todo lo que él necesite, porque creo que es una persona que tiene un empuje, una dedicación y un compromiso que no sé si algún otro lo iguala», finalizó.

Te puede interesar: Chiotti: «El desafío es defender las conducciones de las mujeres»