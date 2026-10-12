Un hombre de 57 años denunció la sustracción de su camioneta de la cochera de su vivienda. Gracias al sistema de localización GPS del vehículo, la Policía logró encontrarlo en barrio Pilares de Manantiales, en la ciudad de Córdoba.

El hecho se registró en una vivienda ubicada en calle Belisario Roldán, en la ciudad de Alta Gracia. Según manifestó el damnificado, se había retirado de su domicilio alrededor de las 20 y, al regresar cerca de las 21.30, constató que su camioneta Ford Ranger había sido sustraída de la cochera.

Al revisar el inmueble, el hombre advirtió que el portón de ingreso había sido forzado. Además, constató el faltante de la llave del vehículo y del sistema de cámaras de seguridad de la propiedad.

Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, el personal policial inició un operativo para localizar el rodado. A partir de la señal emitida por el dispositivo GPS, se logró establecer su ubicación en inmediaciones de calle Carlos Raúl Brogin al 10, en barrio Pilares de Manantiales, en la ciudad de Córdoba.

Finalmente, efectivos policiales de la jurisdicción procedieron al recupero de la camioneta.

Se dio intervención a la autoridad judicial competente y se continúa con las actuaciones correspondientes para esclarecer el hecho e identificar a los responsables.