El Gobierno de Alta Gracia informa a la ciudadanía que, tras la finalización del período ordinario de poda, rigen nuevas disposiciones para el cuidado del arbolado público y la correcta disposición de los residuos de jardín.

Desde el 1 de septiembre y hasta el 30 de abril del próximo año, rige la veda total de poda del arbolado público, con el objetivo de proteger la salud de los árboles y garantizar la continuidad de los servicios ambientales que brindan.

Ante cualquier necesidad excepcional de intervención sobre árboles ubicados en la vía pública, los vecinos se deberán comunicar previamente con el Municipio a través del área de Ambiente al whatsapp 3547-500445.

Disposición de residuos de jardín

Los residuos de jardín, tanto hojas como césped, deberán estar correctamente embolsados y serán retirados junto con los residuos domiciliarios habituales de acuerdo con el cronograma vigente.

Podas en interior del domicilio

En caso de realizar tareas de poda dentro de viviendas particulares, los restos deberán estar correctamente acondicionados y embolsados en bultos de hasta 1 metro cúbico. Los residuos serán retirados por el municipio con un costo para el ciudadano establecido en la Tarifaria Municipal vigente. Para solicitar el retiro de los restos de poda se deberá:

Realizar la poda de interior, organizar los restos y calcular la cantidad de bultos a ser recolectados.

Abonar el canon correspondiente por bulto de metro cúbico, a través del sitio oficial https://www.municipalidad.com/alta/pagoconceptos , opción “Servicios Públicos”, opción “Recolección de residuos de podas por mt cúbico”.

Enviar el comprobante de pago al número de Whatsapp 3547-500445 (Ambiente).

Una vez verificada la información del pago, se informará al vecino cuándo deberán sacarse los restos de poda a la vía pública para su posterior retiro.

El incumplimiento de estas disposiciones será sancionado de acuerdo con lo establecido en el Código de Protección Ambiental y por el Tribunal de Faltas Municipal.

El Gobierno de Alta Gracia invita a la comunidad a colaborar con la correcta gestión de la poda y los residuos de jardín, contribuyendo al cuidado del arbolado y del patrimonio ambiental de nuestra ciudad.