El legislador oficialista presentó un escrito y habló de «difamación». No se refirió de forma directa a la investigación que afecta a su entorno, pero dijo que confía en «la verdad”.

El legislador Ramón Flores, de hacemos Unidos por Córdoba, presentó este domingo su renuncia a la banca que ocupaba en la Unicameral en representación del departamento Río Seco. La decisión se conoció pocos días después de que el cuerpo legislativo aprobara una licencia de 180 días sin goce de sueldo para el dirigente oficialista, en medio de la repercusión política y judicial por una investigación de grooming y abusos sexuales contra adolescentes en Villa de María de Río Seco.

La renuncia ingresó al sistema de la Legislatura y fue comunicada al bloque de Hacemos Unidos por Córdoba. En el escrito, Flores sostuvo que durante los últimos tiempos fue objeto de una campaña de “difamación y descalificación personal” que, según planteó, estaría vinculada con intereses de sectores de la política local.

El dirigente afirmó además que las acusaciones fueron “absolutamente injustas” y cuestionó que sus diferencias políticas se hayan trasladado a mecanismos de “difamación, agravios y acusaciones”. En ese marco, sostuvo que decidió apartarse para preservar su “tranquilidad”, su “dignidad personal” y el respeto por las instituciones.

Aunque no hizo una referencia directa a la acusación que involucra a uno de sus exasesores, José Aníbal Ricardo Villarreal, Flores sostuvo que confía en que “los hechos, las pruebas y la verdad” permitan esclarecer la situación. Villarreal está imputado en la causa que investiga presuntos hechos de abuso sexual y grooming contra adolescentes en el norte provincial.

Flores, de 53 años, pertenece al Partido Justicialista y llegó a la Legislatura después de haber sido intendente de Villa de María de Río Seco durante tres períodos, entre 2011 y 2023. Tras dejar el municipio asumió como legislador por el departamento Río Seco dentro de la alianza oficialista Hacemos Unidos por Córdoba.

La salida se produce luego de una semana de creciente presión política sobre el legislador. Primero había solicitado licencia, una medida que fue aprobada por la Unicameral, mientras la oposición reclamaba su apartamiento definitivo. Ahora, con su renuncia, Flores deja formalmente la banca en medio de una causa que continúa bajo investigación judicial.

Fuente: LNM