Cerca de 700 mil hogares (dos millones de personas) de la provincia pierden el beneficio del régimen de Zona Fría, a partir de la ley aprobada por el Senado.

Cerca de 700 mil hogares (dos millones de personas) de la provincia de Córdoba pierden el beneficio del régimen de Zona Fría, con la puesta en marcha de la nueva ley al que este jueves el Senado le dio sanción definitiva con los votos positivos, entre otros, de Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero. En el debate estuvo ausente la otra representante cordobesa, Alejandra Vigo.

«Finalmente, el Senado aprobó el recorte a la Zona Fría impulsado en Diputados por Gabriel Bornoroni, con los votos clave de los senadores Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero. En Córdoba, 688 mil hogares perderán el beneficio y pagarán hasta un 50% más de gas. Aspiran a gobernar nuestra provincia, pero nos venden a la primera que pueden», expresó críticamente la diputada nacional Gabriela Estevez (Unión por la Patria) respecto al posicionamiento de los senadores cordobeses.

Quienes pierden su beneficio son los habitantes de los siguientes departamentos: Capital, Calamuchita, General Roca, San Martín, Juárez Celman, Marcos Juárez, Presidente Roque Sáenz Peña, Río Cuarto, Río Segundo, San Javier, Santa María, Tercero Arriba y Unión.

La medida aprobada por ambas cámaras del Congreso revierte la ampliación del régimen de Zona Fría que se había sancionado en 2021 y deja restringido el beneficio sólo para la Patagonia, Malargüe y La Puna; y dispone excepciones para hogares en situación de vulnerabilidad, a quienes se incluirá en el régimen a partir de un análisis socioeconómico.

Se calcula que la decisión de quitar el beneficio a las facturas de gas natural implicará un aumento en las boletas que oscilará entre el 40% y el 100% de los montos finales.

Fuente: LNM