Durante la madrugada de este martes, personal policial que realizaba tareas preventivas en barrio Parque del Virrey, en Alta Gracia, recuperó una garrafa que habría sido sustraída de una vivienda. El procedimiento ocurrió alrededor de las 3:45, en inmediaciones de Intendente Peralta al 1500.

Según informaron fuentes policiales, los efectivos observaron a un hombre de contextura delgada y vestimenta oscura que, al advertir la presencia policial, arrojó una garrafa de 15 kilos de color negro y escapó por los pasajes del sector.

Posteriormente, los uniformados entrevistaron a un hombre de 55 años, quien manifestó que momentos antes habían dañado la casilla de gas de su domicilio y sustraído una garrafa de similares características.

El elemento fue recuperado y secuestrado, mientras que las actuaciones quedaron a disposición del magistrado interviniente.