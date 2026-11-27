Nuevamente a partir del aviso de un vecino recibido a través de Ojos en Alerta, se alertó sobre la presencia de un automóvil en situacion sospechosa. De inmediato la Central de Monitoreo envió personal de la Guardia Local al lugar, quien verificó el vehículo y la situación, dando intervención a la Policía de Córdoba.

Luego de las averiguaciones de rigor se determinó que el vehículo había sido robado en otra ciudad y tenía pedido de captura.

Lo actuado nuevamente destaca la importancia del trabajo coordinado entre la participación vecinal, Ojos en Alerta, la Guardia Local y la Policía de Córdoba, contribuyendo a la prevención y a una respuesta más rápida y eficaz ante situaciones sospechosas.

La participación ciudadana y el trabajo institucional conjunto son fundamentales para construir una ciudad más ordenada y segura.

Recordamos el número de Ojos en Alerta 3547 631719 e invitamos a los vecinos a sumarse y participar.