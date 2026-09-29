Personal de la Dirección General de Investigaciones Criminales (DGIC) recuperó este jueves un automóvil que había sido denunciado como sustraído durante la madrugada en barrio Sur. El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 11:30, en calle Pública s/n, barrio 1.º de Mayo, donde los efectivos se constituyeron tras recibir información vinculada con el vehículo buscado.

En el lugar localizaron un Fiat Duna de color blanco, cuyas características coincidían con las del rodado denunciado como sustraído.

Según se informó, el operativo contó con la colaboración de personal de la Central de Monitoreo, a partir de mensajes y llamados recibidos a través de la línea Ojos en Alerta, que aportaron información de interés para el esclarecimiento del hecho.

El automóvil fue secuestrado y las actuaciones correspondientes fueron entregadas en la Unidad Judicial, quedando el procedimiento a disposición de la autoridad competente.