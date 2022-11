Reconocimiento a la lucha de Familiares de Víctimas de Siniestros Viales

Se declaró de interés municipal al grupo de familias de víctimas de siniestros viales, que previamente habían sido reconocidos por su lucha en la Legislatura de Córdoba.

El Foro de Familiares de Víctimas de Siniestros Viales es una organización cordobesa que lucha activamente, desde hace años, para generar cambios en las prácticas de transitar en la vía pública así como incidir en las políticas en el tema.

La organización está conformada por familiares de víctimas de accidentes viales y por otros ciudadanos que colaboran activamente en la asociación.

El Foro fue reconocido días atrás por su labor en la Legislatura de Córdoba, gracias a una gestión del altagraciense Pablo Ortiz y María Rosa Marcone.

Este miércoles, en tanto, el Foro fue declarado de Interés Municipal en el Concejo Deliberante. Durante la sesión estuvo presente una de sus integrantes y la más incansable luchadora local por la causa, Paola Pellegrini.

«Luché mucho por el reconocimiento en la Legislatura. No es un trabajo propio, es un trabajo en equipo y permanente. No siempre estamos todas, tenemos nuestros trabajos, tenemos nuestras propias luchas diarias», manifiesta Pellegrini en diálogo con Redacción Alta Gracia.

El Foro se caracteriza por pugnar por políticas integrales que orienten la prevención y educación en lo concerniente a la seguridad vial.

«La viceintendenta Cristina Roca está siempre abierta, siempre dispuesta, siempre contestándome el teléfono. Siempre me abrían las puertas, me escuchaban y me contenían. Eso es muy importante, cuando pasás algo que no tiene nombre, vos no necesitás que te miren mal o digan ‘pobrecita’: necesitás que te contengan, y eso lo logré en Alta Gracia» afirma Pellegrini. La representante cuenta, además, que están buscando realizar capacitaciones en Sierras de Calamuchita y Garay. Ya se realizó una en Coniferal.

«Hay varias familias que estamos atrás de esto. El domingo se realizará una misa para que no quede en la nada, hay varias actividades que la señora viceintendenta me va a ir diciendo para que esto sea algo más común, para poder visibilizar y concientizar a la gente», adelanta Pellegrini.

La aprobación para la declaración de interés cultural del Foro en el recinto deliberante fue aprobado por unanimidad y culminó con varios de los ediles fundiéndose en un abrazo con los familiares de las víctimas de los siniestros viales presentes en el lugar.