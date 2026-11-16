El próximo 20 de noviembre, el Gobierno de Alta Gracia llevará adelante una Jornada de Concientización sobre Diabetes en el Polideportivo Municipal, con el objetivo de generar un espacio de encuentro, información y promoción de hábitos saludables. La actividad se desarrollará de 9 a 14 horas y será abierta a toda la comunidad, con entrada libre y gratuita.

La propuesta contará con diferentes puestos temáticos y la participación de profesionales e instituciones sanitarias, educativas y municipales, que abordarán la diabetes desde una mirada integral, poniendo el foco en la prevención, el tratamiento oportuno y el autocuidado.

Participarán de la jornada:

Salud Pública Municipal: Con la participación de la Lic. Marcela Strada, nutricionista; la Dra. Mariela Vocos, endocrinóloga; y la Lic. Valeria Pereyra, quien trabajará sobre el abordaje emocional de la enfermedad.

Hospital Regional Arturo Illia: acompañará la jornada con profesionales de distintas especialidades, dedicados a la prevención, promoción y seguimiento de esta patología.

CEM y Universidad Nacional de Córdoba (UNC): impulsarán una campaña de detección de retinopatía diabética. Además, brindarán información y material explicativo sobre esta complicación y la importancia de su diagnóstico temprano.

ATERYM: profesionales de la institución brindarán asesoramiento sobre la relación entre la diabetes y la salud renal, haciendo especial hincapié en la importancia del cuidado de los riñones.

Centro Cardiovascular: especialistas del área de Cardiología abordarán estrategias de prevención cardiovascular vinculadas a la diabetes.

Dirección de Deportes: profesores del área promoverán la importancia de la actividad física como una herramienta fundamental para la prevención y el manejo cotidiano de la enfermedad.

ITEC – Tecnicatura Superior en Enfermería: realizará intervenciones educativas sobre el cuidado del pie diabético, mitos y verdades de la enfermedad y recomendaciones generales para el cuidado personal.

Fundación Vida: participará con especialistas enfocados en la promoción de la alimentación saludable y el cuidado de la salud, poniendo a disposición material de consulta para los asistentes.

Un abordaje integral

La jornada propone abordar la diabetes desde diferentes dimensiones, entendiendo que su cuidado no se limita únicamente al tratamiento médico, sino que también involucra la alimentación equilibrada, la actividad física regular, el bienestar emocional y los controles médicos periódicos.

A través de este encuentro gratuito y abierto, se busca compartir con pacientes y vecinos un espacio de encuentro, consultas e intercambio, con charlas y propuestas educativas que permitan acercar información confiable y herramientas concretas para fortalecer el autocuidado y mejorar la calidad de vida.

La iniciativa también apunta a sensibilizar a la población sobre la importancia de la prevención, el diagnóstico temprano y el acompañamiento integral de las personas que conviven con diabetes.

Se invita a toda la comunidad a participar de esta jornada y compartir un espacio de aprendizaje, prevención y promoción de la salud.