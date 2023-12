Por Pablo Rodríguez- Durante este fin de semana, representantes de las 35 emisoras que integran la Regional Córdoba de Farco se encontraron para analizar el escenario político y proyectar estrategias.

Durante este fin de semana, representantes de las 35 emisoras que integran la Regional Córdoba del Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco) se reunieron en Villa Ciudad Parque para analizar el presente del sector y proyectar estrategias, en el marco del nuevo escenario que inicia con la asunción del presidente Javier Milei.

Unos 80 kilómetros al sur de esta capital, en el ingreso al departamento Calamuchita, a la vera de la ruta 5 y en un predio que cogestionan emprendimientos sociales de la región, el encuentro anfitrionado por la radio El Brote se extendió entre el sábado 2 y el domingo 3 de diciembre, con diversas instancias participativas.

A través de debates grupales y junto a representantes del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), representantes de las emisoras comunitarias de la provincia coincidieron inicialmente en la preocupación respecto del destino que podrían correr tanto el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (Fomeca), contemplado en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, como el programa Potenciar Trabajo y la Agencia Télam; entre otras políticas públicas con las que permanentemente articulan.

Asimismo, se expresó el desafío de sostener un reclamo conjunto a los diversos niveles del Estado para garantizar pautas estatales justas para los medios comunitarios, y fortalecer las tramas sociales en cada uno de los territorios, para visibilizar la importancia de estos medios en la disputa de las agendas locales.

Entrevistado por la Radio Tortuga de Alta Gracia, el presidente de Farco, Juan Delú, invitado especial en este encuentro, destacó su realización a pocos días de la asunción presidencial de Milei, como una forma de pensar colectivamente los desafíos del futuro: «Es muy motivante y esperanzador».

Caracterizó Delú que en el sector de los medios comunitarios hay una potencia que motiva a las nuevas experiencias. «Ojalá sirva para que personas que todavía no se integraron a un proyecto colectivo, vean en esto una oportunidad. Todavía estamos a tiempo de tener un país con un mapa plural de medios, que no es poca cosa», destacó.

Asimismo, analizó que el escenario actual genera mucha preocupación: «Puede haber un recorte general de las voces, porque el proyecto que viene tiene una mirada economicista, donde todo debe estar hecho en la Capital Federal, que es el único que tendría capacidad de mercado para atender medios que puedan funcionar y pagar a sus trabajadores. Si no es en lugares con alta densidad demográfica, los medios no deberían existir. Es el proyecto de La Libertad Avanza. Lo mismo aplica para los hospitales, para los caminos, para la educación».

En ese marco, celebró que se abran los debates con las comunidades para plantear estas problemáticas: «Este sector se hizo grande en la adversidad, así que hay que seguir buscándole la vuelta para seguir trabajando en conjunto y pensando que hoy estamos en un momento en el que a buena parte de la sociedad le interesa hablar de comunicación, sabe que los medios tienen tendencias y que se usan para lobbies empresariales y de la política».

Finalmente, hacia adelante planteó que es importante que la sociedad entienda que la discusión sobre la comunicación es una discusión sobre derechos: «Si no hay información fidedigna, la capacidad de incidir en un sistema democrático y en la forma de autoorganizarnos, va a ser muy limitada. El desafío para los medios comunitarios y cooperativos es mejorar la situación laboral de quienes los integramos; y hacer medios más escuchados, más interesantes, más creativos, que puedan convivir con el avance maratónico de las nuevas tecnologías».