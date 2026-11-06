En la tarde de este Jueves 5 de noviembre de 2026 quedó conformada oficialmente la Comisión Organizadora del XXXVIII Encuentro Anual de Colectividades. La asamblea de conformación se llevó a cabo en la Casa de la Cultura y fue presidida por la Dra. María Cristina Roca, con la presencia del intendente Jorge de Napoli, concejales, autoridades municipales y vecinos que se reunieron para conformar la nueva comisión.

En su alocución, el intendente De Napoli habló sobre la evolución del Encuentro de Colectividades y señaló: «Sigamos haciendo de la cultura una política de gobierno, de nuestras raíces un orgullo compartido y de cada festival una oportunidad para que Alta Gracia siga creciendo». Además, el mandatario destacó el posicionamiento de la ciudad como epicentro de grandes eventos tanto culturales como gastronómicos y deportivos y solicitó agregar dos noches más, uniendo el feriado de carnaval al encuentro.

En la asamblea se presentó una lista única que, luego de ser sometida a votación, quedó confirmada para llevar adelante la próxima edición de la fiesta mayor de la ciudad, con Adrián Depetris confirmado como presidente. A su turno, Depetris expresó: «Vamos a seguir construyendo sobre el trabajo de tantos años, con el acompañamiento del intendente y el compromiso de las colectividades. Y esta edición, con dos noches más para celebrar.» A su vez, agradeció la predisposición y compromiso tanto del municipio como de todos los integrantes de la nueva comisión.

Así quedó conformada la nueva Comisión Organizadora del Encuentro Anual de Colectividades:

Presidente: Depetris Adrián

Vicepresidente: Estefania Martinez Moreschi

Tesorero: Maddalena Carina Marcela

Secretario: Beas Jesús

Coordinador General: Cámara Pedro

Vocales:

Rodríguez Rubén Federico

Molina Moira

Adam Pablo

Berberian Amalia

Peralta Roberto Sergio

Gabriel Rodriguez

Rocha Mónica Roxana

Paola Gaston

Vocales Suplentes:

González Marcelo

Claudia González

Ferreyra Bracali Emiliano Ernesto

Claudio Murua

Barraza Cristina Herminia

Stivala Mauro Sergio

Trinidad Ciancio

Guillermo Pepino