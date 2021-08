Que no te parezca poco: Mabel cumplió 100 años

Laura Mabel Tévez, vecina de Alta Gracia cumplió un siglo de vida el pasado 19 de agosto. Bella, radiante, lúcida e independiente, la «seño» Mabel recuerda sus pasos por la escuela Comandante Espora en donde se jubiló. Recibió su vacuna contra el covid-19 y espera que la vida la siga sorprendiendo.

Mabel vive con su hermana Celia de 98 años. Ambas se distribuyen algunas tareas de la casa y además reciben ayuda de vecinos y familiares.

Mabel a sus 100 años vió y vivió todo lo que uno espera vivir para poder recordarlo. Desde la segunda guerra mundial, hasta el conflicto por Malvinas, los sucesivos gobiernos democráticos y de facto, los festejos de Argentina Campeón en el ’78, el estreno de los almuerzos de Mirta Legrand, el esplendor y ocaso de grandes líderes mundiales.

Celia y Mabel

Ella es de Buenos Aires pero se vino a vivir a Alta Gracia en los años sesenta y tantos. Docente, amante de su profesión recuerda a sus compañeras y directivos

«Gracias a Dios me siento bien. He tenido siempre mucha salud, nada de problemas serios. He tenido mucho tiempo para estudiar. Pude trabajar 33 años. Siempre he tenido compañeras y directores muy buenos y me he sentido muy cómoda. El alumnado en general correcto. He tenido cuarto grado. Un tiempo breve primer grado y al final terminé con el sexto grado», contó Mabel a Redacción Alta Gracia.

Ambas tienen a una sobrina- Susana – que las visita cada vez que puede y asegura que sus tías están en un óptimo estado de salud a pesar de la edad. Susana está muy orgullosa de las tías que adoptó- luego de la muerte de su madre- como mamás sustitutas.

ESCUCHÁ A MABEL:

En cuanto a los cambios que hubo en la sociedad de aquellos años a éste, Mabel fue contundente: «Lo que una observa es que (los cambios de) las costumbres, en alguno aspectos fue para bien. En otros no tanto».

Mabel, Susana y Celia

¿Cuál es el «secreto» para estar tan radiante?

«Yo pienso en primer término haber tenido muy buena salud. Mis padres, felizmente eran así. Me formaron, como a mis hermanas, en una ambiente sano en donde nunca nos faltó nada para nuestro crecimiento, ya sea físico y de ser siempre lo más correctas posible. Felizmente doy gracias a Dios de haber llegado a esta edad, rodeada de parte de la familia y de mucha gente que nos aprecia mucho», dijo .