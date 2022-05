Qatar 2022: seis mujeres serán referís por primera vez en un Mundial

La Federación Internacional del Fútbol Asociado (FIFA) anunció que por primera vez en la historia de los mundiales masculinos, seis mujeres integran la nómina de referís en el Mundial de Qatar, que se desarrollará entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre próximo.

Se trata de Stéphanie Frappart (Francia), Yoshimi Yamashita (Japón) y Salima Mukansanga (Ruanda). También serán parte de la cita mundialista las asistentes Neuza Back (Brasil), Karen Díaz Medina (México) y Kathryn Nesbitt (Estados Unidos).

«Con estos nombramientos culmina un largo proceso que comenzó hace varios años con la designación de árbitras en torneos masculinos juveniles y absolutos de la FIFA», indicó Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de FIFA.

Asimismo, subrayó que «lo importante es la calidad y no el género» y anheló que «en el futuro, el hecho de que haya árbitras de élite en grandes competiciones masculinas se entienda como algo normal y deje de ser noticia».

Y finalizó: «Se merecen estar en la Copa Mundial de la FIFA porque su rendimiento es excelente de forma constante».

Congratulations to:



Yamashita Yoshimi 🇯🇵

Stephanie Frappart 🇫🇷

Salima Mukansanga 🇷🇼



The first three female referees to be selected for a men's FIFA World Cup 👏 pic.twitter.com/tnCS3zImSd