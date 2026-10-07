El bloque de Alta Gracia Cambia presentó un proyecto de ordenanza presentado en el Concejo Deliberante de Alta Gracia propone elaborar un Manual de Accesibilidad de la ciudad, acompañado de un Plan de Accesibilidad que permita avanzar hacia un entorno urbano más inclusivo y garantizar el desplazamiento autónomo de todas las personas.

La iniciativa plantea aplicar la normativa nacional, provincial y municipal vigente y establece que el futuro manual deberá contemplar aspectos vinculados con la accesibilidad en senderos y veredas, escaleras, desniveles, rebajes de cordón, rampas, estacionamientos, mobiliario urbano, cruces peatonales y edificios públicos y privados con acceso al público. La propuesta también prevé incorporar estas disposiciones al Código Urbanístico municipal.

Entre los puntos centrales, el proyecto establece la realización de un diagnóstico de la situación actual de la ciudad, la programación de acciones con plazos específicos, la determinación de responsabilidades y la difusión de las nuevas normativas. Además, propone convocar a profesionales de distintas áreas para colaborar en el diseño de una ciudad accesible.

La iniciativa también contempla la adaptación progresiva de plazas y parques infantiles, incluyendo ingresos, baños, rampas y juegos, con el objetivo de promover espacios inclusivos. El texto fija un plazo máximo de un año desde la promulgación de la ordenanza para concretar estas adecuaciones.

En materia educativa, se propone promover tanto el acceso físico a las escuelas como la accesibilidad a los planes de estudio y la instrucción, mediante apoyos adecuados y utilizando recursos del Plan FODEMEP y fondos municipales cuando resulte necesario.

El proyecto incorpora además exigencias de accesibilidad para la habilitación de espacios privados y eventos, y establece la posibilidad de que edificios, locales comerciales, espacios de ocio y vehículos de transporte público que cumplan con las condiciones correspondientes puedan obtener el Símbolo Internacional de Accesibilidad expedido por el Municipio.

Otro de los aspectos previstos es el control de las obras y proyectos con acceso de público. La aprobación inicial y los relevamientos requerirían un informe previo y vinculante de los técnicos municipales sobre el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad. Asimismo, las inspecciones técnicas de obras privadas podrían determinar la necesidad de realizar modificaciones cuando se detecten incumplimientos.

La propuesta contempla también los llamados ajustes razonables, entendidos como aquellas modificaciones necesarias para facilitar la accesibilidad o participación de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, siempre que no alteren la configuración esencial de los espacios, instalaciones o servicios.

En el caso de edificios y entornos protegidos por su valor cultural o patrimonial, el proyecto establece que las intervenciones deberán respetar la normativa específica de conservación, incorporando criterios de autenticidad, diferenciación y reversibilidad.

Finalmente, la iniciativa prevé la elaboración de un régimen de infracciones y sanciones en conjunto con el Tribunal de Faltas Municipal, en consonancia con los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal.

El proyecto fundamenta la necesidad de avanzar en estas políticas en la existencia de barreras físicas y socioculturales que dificultan la participación plena de las personas, y plantea la accesibilidad como una condición que debe alcanzar a los entornos, procesos, bienes, productos y servicios para que puedan ser utilizados de manera segura, cómoda y autónoma.