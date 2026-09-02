Efectivos policiales se hicieron presentes en el domicilio, donde constataron que el foco ígneo ya había sido extinguido. Según las primeras averiguaciones, el incendio se habría originado a raíz de un desperfecto eléctrico en una pava eléctrica.

En el lugar trabajó personal de Bomberos, que realizó las tareas correspondientes para verificar la situación y garantizar las condiciones de seguridad del inmueble.

Asimismo, personal de emergencias asistió a una mujer de 73 años, quien habría inhalado monóxido de carbono. Como medida preventiva, fue trasladada al Hospital Regional Arturo Illia para recibir atención médica.