Se espera que sea el epicentro de la fiesta de la primavera a nivel provincial. Estiman un fin de semana con una afluencia de alrededor de 20 mil jóvenes.

Potrero de Garay prepara su propia megafiesta. Este jueves 21 no habrá un evento en particular: habrá música en la costa del lago Los Molinos para acompañar a los visitantes, pero no se permitirá el consumo del alcohol en la vía pública, ni la venta de bebidas alcohólicas.

Para el viernes y el sábado la fiesta ya será privada, con una empresa organizadora con autorización comunal, y entradas generales desde cuatro mil pesos: esas fiestas serán desde las 21 hasta las 5.

Se espera una afluencia este jueves de unos 4 mil jóvenes, mientras una totalidad durante todo el fin de semana de alrededor de 20 mil.

No obstante, vecinos autoconvocados manifestaron que el año pasado hubo pocos baños y “dejaron la playa llena de vidrios”. Destacaron que no se oponen a la realización del evento, pero sí piden más medidas y que no se realice en la costa del lago, sino en otro lugar.