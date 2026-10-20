En el marco de las políticas sanitarias impulsadas por el Gobierno de Alta Gracia, el intendente Jorge De Napoli acompañó este martes a los equipos de promotores comunitarios que ya se encuentran recorriendo los barrios de la ciudad en el marco del Programa Municipal de Prevención y Abordaje de Zoonosis y Enfermedades Vectoriales. También participaron del recorrido el Secretario de Gobierno, Mariano Agazzi, y el Subsecretario de Salud, Daniel Ledesma.

Durante la jornada los equipos dialogaron con los vecinos puerta a puerta y entregaron folletería e información tanto en materia de prevención del dengue como de difusión del régimen de Tenencia Responsable de Perros Potencialmente Peligrosos.

Respecto a este último punto, los agentes recordaron a la comunidad que se encuentra vigente la normativa sobre Perros Potencialmente Peligrosos establecida en ley provincial nº 9685, remarcando los requisitos de seguridad que deben cumplir los tenedores de estos animales, y los canales habilitados para que los vecinos puedan denunciar cualquier incumplimiento que ponga en riesgo la seguridad en la vía pública.

El Programa Municipal de Zoonosis se enmarca en el paradigma global de «Una Sola Salud», articulando la labor de los equipos de salud municipal, Defensa Civil, Bromatología y la Fundación ADMA, con el objetivo de seguir contribuyendo a cuidar la salud de los vecinos desde una perspectiva integral.