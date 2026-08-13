En la tarde de este miércoles 12 de agosto se llevó adelante en el Departamento Ejecutivo Municipal una capacitación, convocada por el Viceintendente a cargo del Ejecutivo, Jorge De Napoli, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de prevención y actuación ante posibles eventos meteorológicos.

Durante el encuentro participó el meteorólogo y vecino de Alta Gracia Gerardo Barrera, quien brindó una capacitación sobre la situación actual y las previsiones vinculadas al fenómeno El Niño-Oscilación Sur (ENOS). Barrera compartió información actualizada del Servicio Meteorológico Nacional, con el objetivo de aportar herramientas basadas en evidencia para la planificación de medidas preventivas.

En este marco, se destacó la importancia de contar con información oficial y evitar interpretaciones alarmistas sobre posibles escenarios climáticos. A su vez, se remarcó la necesidad de mantener en buenas condiciones los sistemas de escurrimiento de agua, tanto en los espacios públicos como dentro de los domicilios y sus alrededores.

En materia de prevención, el Gobierno de Alta Gracia viene reforzando las tareas de desobstrucción, limpieza y mantenimiento de canales y desagües públicos. Asimismo, se recuerda a la comunidad la importancia de realizar el mantenimiento de canaletas, desagües y otros sistemas de escurrimiento en cada domicilio, para favorecer la rápida evacuación del agua ante lluvias copiosas.

Estos encuentros forman parte del trabajo preventivo que lleva adelante el Municipio y de la articulación con organismos e instituciones vinculadas al monitoreo y análisis de fenómenos hidrometeorológicos.

Desde el Gobierno de Alta Gracia se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y adoptar las medidas de prevención necesarias en el ámbito domiciliario ante la próxima temporada de lluvias.