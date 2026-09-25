El Gobierno de Alta Gracia informa a la comunidad que, desde el lunes 28 de septiembre hasta el viernes 2 de octubre, personal del programa de Zoonosis del Gobierno de la Provincia llevarán a cabo el primer monitoreo aédico de la temporada. Esta acción forma parte del trabajo continuo que se desarrolla para relevar la situación actual y prevenir posibles brotes de dengue y otras enfermedades transmitidas por el mosquito.

El relevamiento estará a cargo de personal de la provincia, que visitará domicilios y patios exclusivamente en el horario de 9:00 a 15:00 hs, de acuerdo al siguiente cronograma:

Lunes 28/09: Barrios Parque Casino, Cámara y Parque Virrey. Martes 29/09: Barrios Córdoba, Paravachasca, Sabattini, Pellegrini, Norte y La Gruta / Tiro Federal. Miércoles 30/09: No se realizará monitoreo. Jueves 01/10: Barrios Parque San Juan, Cafferata, El Crucero, Don Bosco y Sur. Viernes 02/10: Barrios Sur, Villa Oviedo / La Perla, Gral. Bustos y Liniers.

Se invita a los vecinos a colaborar activamente. Asimismo, se recuerda que la limpieza de patios y domicilios, eliminando recipientes en desuso y otros objetos que puedan acumular agua (descacharreo), sigue siendo la principal y más efectiva herramienta para prevenir el dengue.

Además, se recuerda que la vacuna contra el dengue, gratuita y eficaz, se encuentra disponible en distintos centros de salud municipales. Para más información sobre la vacuna visitar el sitio https://altagracia.gob.ar/subareas/dengue/