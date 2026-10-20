Préstamo del FMI: archivan definitivamente la causa contra Macri, Caputo y Sturzenegger

La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme el archivo de esta causa. La investigación buscaba definir si hubo delitos tras el acuerdo por u$s57.000 millones de 2018 y las sospechas de fuga y «bicicleta financiera».

La Justicia dejó firme este lunes el archivo de la causa por el préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que investigaba al expresidente Mauricio Macri y también a Federico Sturzenegger, Luis Caputo y Nicolás Dujovne, entre otros exfuncionarios. Sturzenegger y Caputo hoy ocupan sendas carteras en el Gabinete de Javier Milei.

La decisión fue firmada por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky de la Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal, quienes rechazaron el recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal en el marco de la causa por el acuerdo de más de u$s57.000 millones firmado en 2018.

Cabe recordar que ese acuerdo con el organismo de crédito, fue el más grande préstamo otorgado en la historia del FMI. De ese monto, recibió Argentina efectivamente 44.000 millones y las versiones de ese momento fueron que, dada la manera cómo se esfumó semejante cantidad de dólares, el FMI decidió no completar la transferencia de la totalidad del crédito. La pregunta que rondó por entonces sigue sin responderse y es «dónde fue a parar semejante inyección de dólares».

Se dedujo que buena parte de esas divisas, que claramente no se utilizaron para obra pública o potenciar la infraestructura productiva, alimentaron la salida de capitales y la demanda de dólares de inversores y bancos, en momentos de una fuertísima fuga y cuando se alentó desde el propio gobierno operaciones de carry trade, es decir de «bicicleta financiera».

Y sobre los firmantes del fallo, cabe recordar el escándalo que generó cuando trascendió que Mariano Borinsky, uno de los jueces que ahora ratificó el «archivo» de la causa, visitó la Quinta de Olivos al menos en 15 oportunidades cuando Mauricio Macri era presidente, muchas de ellas, de boca del propio magistrado, para participar de encuentros deportivos junto al mandatario, de tenis, pádel y fútbol.

«Sin hipótesis delictiva»

En el fallo, mencionaron que el fiscal general Raúl Omar Pleé sostuvo que “las hipótesis presentadas por el fiscal de instrucción no se corresponden con inferencias lógicas de las constancias de la causa, obtenidas luego de una extensa investigación, y que tampoco han sido sustentadas sobre la base de alguna propuesta de medidas concretas”.

Además, apuntó que después de cinco años de investigación “no se ha podido fundamentar ninguna hipótesis delictiva concreta, de modo que lo único que queda en pie de esta acusación es el desacuerdo con un modelo económico determinado”.

Fuente: Por Miguel Apontes LNM con información de NA – LNM