En una reunión con vecinos y vecinas de distintos barrios de la zona norte de la ciudad, que tuvo lugar en la tarde de este viernes, el Municipio dio a conocer los detalles de la obra vial que se desarrollará sobre la Ruta C-45.

El encuentro contó con la presencia del viceintendente a cargo del Departamento Ejecutivo, Jorge De Napoli; el ministro de Desarrollo Social, Marcos Torres; y el secretario de Obras Públicas, Marcos Moreira. Las autoridades explicaron los pormenores de la obra a los residentes de la zona que se acercaron para conocer de primera mano el proyecto.

Durante la jornada se recibieron consultas y se evacuaron las dudas de los presentes. Además, se anunció que el plazo de ejecución de los trabajos será de entre seis y ocho meses.

El proyecto prevé la construcción de una nueva rotonda ubicada sobre la Ruta C-45, que facilitará el ingreso, egreso y circulación vehicular. Esta intervención mejorará significativamente la integración urbana y las condiciones de seguridad vial para toda la comunidad del sector.

Por otra parte, los trabajos contemplan la intervención del actual ramal de distribución de agua, diversificando las cañerías para brindar un mejor servicio, así como la instalación de nueva iluminación en toda la zona.