El Colegio Anglo Americano de Alta Gracia comunicó a las familias que el valor de la cuota correspondiente a octubre se demorará unos días debido a que la institución se encuentra a la espera de la autorización oficial de la Dirección General de Educación Pública de Gestión Privada, dependiente del Ministerio de Educación de Córdoba a fin de aplicar el mismo de manera retroactiva desde marzo.

Según informaron desde la institución, una vez autorizado, el nuevo valor de los aranceles se aplicará de manera retroactiva desde marzo. La diferencia acumulada hasta el momento será distribuida en cuotas iguales que se abonarán durante los meses siguientes, con el objetivo de facilitar el pago a las familias.

Por otra parte, el colegio adelantó el valor de la matrícula correspondiente al ciclo lectivo 2027, que será de $150.000 para todos los niveles, abonables en dos cuotas de $75.000 cada una durante noviembre y diciembre.

En caso de que la matrícula no sea abonada en esas dos cuotas, el importe ascenderá a $200.000, con vencimiento en febrero de 2027.

Desde la institución recordaron además que para acceder a la matrícula del próximo ciclo lectivo será condición indispensable tener las cuotas al día.