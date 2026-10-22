En el marco de Octubre Rosa, Potrero de Garay dio un importante paso en el fortalecimiento de las políticas de acompañamiento y protección de los derechos de las mujeres.

Este jueves, el presidente comunal Gerardo Martínez mantuvo un encuentro con la ministra de la Mujer de Córdoba, Claudia Martínez, durante el cual se concretó la firma del convenio para la futura puesta en funcionamiento de un Punto Mujer en la localidad, que será el número 280 de la provincia.

Durante la jornada, también recorrieron las instalaciones del Polo Integral de la Mujer, donde conocieron de cerca su modelo de gestión, los servicios que brinda y las herramientas de acompañamiento disponibles para las mujeres que atraviesan situaciones de violencia.

La firma representa un avance significativo para Potrero de Garay, que próximamente contará con un espacio propio de escucha, orientación y contención, acercando recursos provinciales a las mujeres de la comunidad.

Este encuentro cobra especial relevancia durante Octubre Rosa, un mes que invita a reflexionar sobre la salud, el cuidado y el bienestar integral de las mujeres, entendiendo que la prevención, la protección de sus derechos y el acompañamiento también forman parte de ese compromiso.

La inauguración se realizará próximamente, oportunidad en la que se brindarán mayores detalles sobre el funcionamiento de este nuevo espacio y los servicios que estarán a disposición de la comunidad.