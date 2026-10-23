En el marco de una investigación judicial, personal policial llevó adelante un allanamiento en una vivienda del barrio Residencias 4. Durante el registro del inmueble, los efectivos hallaron y secuestraron un arma de fuego sin marca ni numeración de serie visible y una carabina semiautomática recortada calibre .22.

Asimismo, un hombre mayor de edad fue trasladado a la dependencia policial para cumplimentar las actuaciones judiciales correspondientes.

El procedimiento quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente, en el marco de la investigación en curso.