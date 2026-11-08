En Potrero de Garay, la demanda de asistencia social aumentó aproximadamente un 50% en los últimos años, según datos del área de Trabajo Social de la comuna. La situación refleja las crecientes dificultades económicas que atraviesan numerosas familias, muchas de las cuales necesitan asistencia para cubrir necesidades básicas como alimentación, medicamentos y abrigo.

La trabajadora social Lucrecia Ledesma, quien se desempeña desde hace más de 20 años en Potrero de Garay, advirtió sobre el incremento sostenido de los pedidos de ayuda y la complejidad de las situaciones que llegan diariamente al área.

De acuerdo con lo informado por la profesional, la demanda de asistencia social registra un crecimiento aproximado del 50% en los últimos años, un indicador que pone de manifiesto el deterioro de las condiciones económicas de numerosos hogares y la necesidad de fortalecer las redes de contención comunitaria.

Entre las principales necesidades que se presentan se encuentran las dificultades para garantizar una alimentación adecuada, acceder a medicamentos y adquirir elementos indispensables para la vida cotidiana.

Actualmente, la asistencia que brinda la comuna incluye:

Módulos alimentarios destinados a familias en situación de vulnerabilidad.

Medicamentos para personas que presentan dificultades para acceder a tratamientos.

Frazadas, colchones y otros elementos de primera necesidad.

Refuerzos alimentarios con carne, frutas y verduras en situaciones particulares que requieren una intervención específica.

Sin embargo, desde el área remarcan que el acompañamiento social va mucho más allá de la entrega de recursos materiales.

El trabajo se desarrolla de manera articulada con los profesionales del Centro de Salud, el área de Psicología y las instituciones educativas, con el objetivo de abordar las distintas problemáticas que afectan a las familias y ofrecer respuestas integrales.

La primera infancia, otra prioridad

Dentro de esta red de acompañamiento, la Sala Cuna de Potrero de Garay cumple una función fundamental.

Actualmente, alrededor de 20 niños y niñas de entre 45 días y 3 años asisten a este espacio, donde reciben alimentación, cuidados y atención durante una etapa decisiva de su desarrollo.

Además de garantizar un ámbito de cuidado para los más pequeños, el servicio representa un apoyo importante para las familias, especialmente para aquellas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad económica y social.

Una realidad que va más allá de las estadísticas

El incremento del 50% en la demanda de asistencia social constituye una señal de alerta sobre las dificultades que enfrenta una parte de la comunidad.

Detrás de cada solicitud hay situaciones diferentes: pérdida de empleo, ingresos insuficientes, problemas de salud, dificultades familiares o necesidades que no pueden resolverse con los recursos disponibles en el hogar.

En ese contexto, Ledesma destacó la importancia de escuchar y comprender cada situación antes de definir una intervención, entendiendo que las necesidades sociales no son exclusivamente económicas y que muchas veces requieren un acompañamiento sostenido.

Desde la comuna de Potrero de Garay se continúa trabajando en la atención de estas demandas, priorizando a las familias que atraviesan mayores dificultades y fortaleciendo el trabajo conjunto entre las distintas áreas e instituciones.

El crecimiento de los pedidos de asistencia deja en evidencia una realidad que requiere atención permanente: cada vez más familias necesitan apoyo para resolver cuestiones esenciales de su vida cotidiana, y el desafío no pasa solamente por atender la urgencia, sino también por acompañarlas en la búsqueda de soluciones que permitan mejorar sus condiciones de vida.