Un accidente de tránsito se registró alrededor de las 7 de la mañana en el puente sobre el río del Medio, ubicado sobre la ruta S-271, en jurisdicción de Potrero de Garay.

Por causas que se intentan establecer, el conductor de una camioneta BMW X3, un joven de 19 años, perdió el control del vehículo e impactó contra el guardarraíl.

En el rodado viajaban otros cuatro jóvenes, quienes, al igual que el conductor, sufrieron traumatismos de carácter leve.

En el lugar trabajaron una ambulancia de la localidad y personal de Bomberos Voluntarios de Los Reartes, que asistieron a los involucrados.