El Gobierno de Alta Gracia invita a vecinos y vecinas de la ciudad que cuenten con un microemprendimiento productivo a inscribirse en el nuevo “Registro de Emprendedores de Alta Gracia”.

El registro, a cargo de la Subsecretaría de Industria y Comercio, tiene como objetivo relevar el ecosistema emprendedor local, como punto de partida para la creación de “Alta Gracia Emprende”, un nuevo espacio de intercambio que contribuirá al fortalecimiento del sector y a la generación de nuevas oportunidades para quienes emprenden en la ciudad.

La inscripción al registro se realiza a través del siguiente formulario: https://forms.gle/LPZfrYkkbACGLADR8

Se invita a toda la comunidad emprendedora de Alta Gracia a sumarse a esta iniciativa y ser parte de este nuevo espacio.