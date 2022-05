Perdió su mochila con sus elementos de trabajo y necesita recuperarla

Se trata de Belén, una uruguaya que hace un mes está en Alta Gracia. El pasado 26 de mayo perdió una mochila con sus elementos de trabajo en la zona de la Feria del Crucero.

Belén llegó a Argentina desde Uruguay en diciembre, en abril arribó a Córdoba y hace cerca de un mes arribó a Alta Gracia, en donde se llevó un trago amargo.

La joven el pasado 26 de mayo perdió su mochila, que si bien no tenía documentación, ni celular, ni dinero, poseía algo de valor para ella: sus elementos de trabajo, unas clavas para hacer malabares. «Pasé la Feria del Crucero, pasé los juegos, antes de llegar al otro carrito dejé la mochila en un árbol cortado a la mitad. Saqué unas cosas que tenía para vender de la mochila y seguí caminando, en el descuido dejé la mochila. Luego me di cuenta que ya no estaba más» contó Belén a Redacción Alta Gracia.

La mochila era verde con broches, sin cierre. Adentro poseía ropa y las clavas. «No tenía nada más de valor, lo único que necesito son las clavas, son demasiado importantes para mí. Soy de Uruguay y no venden clavas, las tengo desde febrero» finalizó.

Ante cualquier información de la mochila y su contenido comunicarse al +598 98 522 039