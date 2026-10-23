El Gobierno de Alta Gracia informa a la comunidad que este sábado 24 y domingo 25 de octubre se llevarán a cabo los comicios para la renovación de autoridades de los Centros Vecinales en distintos barrios de la ciudad.

Se recuerda a los vecinos que, para votar, es requisito indispensable concurrir con DNI físico que acredite domicilio en el barrio donde se realiza la elección. En caso de no tener realizado el cambio de domicilio, la persona interesada podrá concurrir con un impuesto, servicio o contrato de alquiler que acredite un año de antigüedad en el barrio.

A continuación, se detalla el cronograma electoral con sus respectivos lugares y horarios de votación:

Sábado 24 de octubre:

Bº Crucero Sur: Los Rundunes esq. Las Cigüeñas (De 14:00 a 16:00 hs).

Bº El Golf: Av. Las Rosas, Bar del Medio (De 11:00 a 14:00 hs).

Bº Parque Casino: Paraná 360 (De 13:30 a 16:30 hs).

Bº Villa Camiares: Sanavirones 600 (De 14:00 a 17:00 hs).

Bº Villa Oviedo: Plaza Jerusalén (De 14:00 a 17:00 hs).

Bº Poluyán: Plaza Solares (De 11:30 a 14:30 hs).

Bº Santa Teresa de Jesús: Matienzo esq. Manantiales (De 11:00 a 14:00 hs).

Domingo 25 de octubre:

Bº Sur: Concejal Alonso 358 (De 09:30 a 14:30 hs).

Bº Sabattini: San Martín esq. Derqui (De 12:00 a 17:00 hs).

Bº Cámara: Intendente Peralta 550 (De 11:00 a 16:00 hs).

Bº El Cañito: Av. Presidente Perón 1977 (De 10:30 a 14:30 hs).

Se invita a toda la comunidad a participar de esta importante instancia democrática, fundamental para seguir fortaleciendo el trabajo conjunto entre los barrios y el Municipio.