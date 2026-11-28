El ofrecimiento oficial rige desde diciembre hasta septiembre de 2027, incluye un bono de $270.000, eleva el incentivo docente y crea un cargo optativo de 28 horas para Inicial y Primaria. También contempla mejoras laborales y previsionales.

La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) recibió una propuesta salarial, laboral y previsional por parte del Gobierno provincial, con vigencia desde diciembre de 2026 hasta septiembre de 2027. El esquema incluye subas mensuales acumulativas, sumas extraordinarias, titularizaciones y el reconocimiento remunerativo del trabajo fuera del aula.

Aumentos garantizados y bono de diciembre

En materia salarial, el ofrecimiento establece incrementos mensuales acumulativos del 2%, garantizando un aumento superior al 22% en diez meses. En caso de que la inflación supere ese porcentaje mensual, se reconocerá automáticamente la diferencia. Además, se prevé una instancia de revisión salarial en julio de 2027.

Como complemento de cierre de año, en diciembre se abonará una suma extraordinaria de $270.000. En tanto, el incentivo docente aumentará a $150.000 en febrero y alcanzará los $170.000 en agosto.

Cargo de 28 horas y subas de hasta el 58%

Uno de los ejes centrales del acta es la implementación voluntaria del cargo de 28 horas semanales para docentes de nivel Inicial y Primario, una medida destinada a remunerar el trabajo pedagógico que realizan fuera del aula.

Quienes opten por esta modalidad tendrán un incremento del 35,6% en febrero y del 55,3% en septiembre, porcentaje que alcanzará el 58% para docentes con 20 años de antigüedad.

Para el resto de los cargos de referencia, los incrementos garantizados en septiembre alcanzarán:

38,1% para preceptores.

28,7% para docentes con 30 horas cátedra.

28,2% para directivos de Primaria.

26,9% para directivos de Secundaria.

Estabilidad laboral y nuevas condiciones de trabajo

En el plano laboral, la propuesta incluye titularizaciones en todos los niveles y modalidades, concursos para directivos y supervisores, resguardo de los puestos de trabajo, continuidad de la jornada extendida y mejoras en el pago de la movilidad rural.

El texto incorpora también el reconocimiento económico de las tareas de coordinación de los equipos directivos, una compensación salarial adicional de $100.000 para directivos y supervisores, la eliminación del FOSAET y del artículo 3 de Profesionalidad Docente, y la ampliación de las licencias por lactancia y partos múltiples.

Qué establece para los jubilados docentes

Para el sector pasivo, el Ejecutivo propuso el pago de una suma extraordinaria de $150.000 en diciembre, un incremento de $40.000 en el incentivo docente y la actualización de los topes previsionales.

Finalmente, se reducirá progresivamente del 8% al 6% el último tramo de los aportes extraordinarios de la Ley 11.087, un beneficio que alcanzará tanto a los trabajadores activos como a los jubilados. Desde el sindicato destacaron que la propuesta responde a las demandas planteadas por la organización en materia de recuperación del poder adquisitivo y estabilidad laboral.

Fuente. Cba24n