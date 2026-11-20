Noticiero Doce accedió a un aviso en el que Claudio Garavaglia ofrecía servicios espirituales, de tarot y distintos tipos de trabajos esotéricos.

El hallazgo del cuerpo calcinado de Claudio Garavaglia en la ruta 38 sigue sumando datos sobre el perfil del hombre de 65 años, que había sido denunciado por abuso sexual infantil.

Por su asesinato hay dos personas detenidas. Se trata del padre del joven que había denunciado a Garavaglia por abuso sexual y de un amigo del fallecido.

En medio de la investigación, Noticiero Doce accedió a una fotografía del hombre y a un aviso clasificado en el que se presentaba como parapsicólogo. Allí detallaba una serie de servicios vinculados al esoterismo.

El “currículum esotérico” de Garavaglia

“Licenciado en Parapsicología. Tarot egipcio, consultor espiritual, liberación espiritual y astral, limpieza energética de casas, negocios y campos y trabajos de magia negra, roja y blanca”, figuraba en la publicación.

El aviso mostraba una faceta poco conocida del hombre hallado muerto. Se promocionaba como especialista en prácticas espirituales, energéticas y distintos tipos de magia.

Fuente: El DoceTV