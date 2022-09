Para cualquier día: mostacholes de mandioca con salsa de hongos

Aunque suene a una gran preparación costosa, créanme que es súper accesible y extremadamente exquisita. Además del periodismo mi pasión es la cocina, es mi cable a tierra. Así que los y las invito a disfrutar de esta receta.

Compré unos fideos mostacholes de harina de mandioca en una tienda de alimentos que está ubicada en avenida Del Libertador esquina Cuyo. Tiene todo para una dieta saludable, especias y de todo. Cuestión que fui a comprar fideos de arroz que me gustan mucho y no encontré. En su lugar me ofrecieron los de «harina de mandioca».

Acepté el resto de cocinar pastas con harinas no tradicionales y ME ENCANTÓ. Super livianas y un manjar. Tenía en la heladera un par de cositas para hacer una salsa y aquí va.

Ingredientes para 1 porción.

100 gramos (o menos) de mostacholes de harina de mandioca.

1/4 de cebolla.

1 ajo picado.

2 champignones frescos.

Un toque de leche, sal, pimienta negra molida y un poquito de perejil para el final.

Foto Claudia Moreno

Preparación.

La pasta se hierve como cualquier otra. En una cacerola con mucha agua y sal, se espera el punto de ebullición y – en este caso- sí se le agrega una cucharadita de aceite. Se colocan los fideos. Una vez que están flotando ya están.

Mientras tanto en una sartén puse un poquito de manteca para saltear la cebolla y el ajo. Al cabo de unos minutitos coloqué los champingnones filetados. Bajé el fuego y le agregué un poco del agua de cocción de los fideos.

Saqué la pasta al dente (unos minutos antes que estén a su punto).

Mientras se cocinaban los ingredientes en la sartén, puse sal, pimienta y un chorrito de leche.

A los cinco minutos, incorporé la pasta a la salsa. Ratifiqué sal y pimienta.

Serví con perejil fresco y bon apetit..una fiesta a los sentidos.. y con pocos ingredientes. Si querés hacer más cantidad, duplicá las medidas.

Tips. Si le querés poner portobellos, ponele. Si en vez de leche le querés meter crema de leche, metele. Si te gusta glacear los hongos con vino blanco, glacealos. Si te cabe ponerle algo de picante extra, ponele.. Cocinar es- para mí – un arte y la experimentación es la base del sabor.