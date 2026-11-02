Habrá estacionamiento exclusivo para colectivos, traffics y minibuses. También para automóviles y motocicletas en alrededores de FAdeA, con cupos limitados. Quienes se hospeden en la ciudad podrán llegar al predio en un transporte especial gratuito o en un servicio de taxis con tarifa plana. Toda la información se encuentra disponible en la página web elpapaencordoba.com.ar, en la sección «Cómo llegar» – «Vengo de visita».

La ciudad de Córdoba se prepara para la visita del papa León XIV el próximo 9 y 10 de noviembre. Por la magnitud del evento, se diseñaron diferentes rutas de llegada al predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), lugar donde el Santo Padre dará su multitudinaria misa.

Para colectivos, traffics y minibuses que provienen de localidades del interior provincial y de otras provincias, el estacionamiento será sobre la calzada de Av. Circunvalación, desde la altura de barrio Villa Unión hasta la Ruta Provincial 5 (Av. Armada Argentina).

Por otro lado, se establece el siguiente esquema para automóviles y motocicletas particulares que arriben desde el interior u otras provincias:

Acceso por Autopista Córdoba-Carlos Paz desde las Altas Cumbres, el Valle de Punilla, La Rioja y San Luis (Ruta 20):

Estacionamiento 3, ubicado en barrio Aeronáutico, ingresando por Ruta 20.

Sobre la misma calzada de Ruta 20, que estará disponible desde el peaje de Malagueño hasta FAdeA, a medida que se completen los cupos del estacionamiento 3.

Acceso por Circunvalación Norte desde Catamarca, Santiago del Estero y Santa Fe (Av. Ejército Argentino, Av. La Voz del Interior, Av. Juan B. Justo y Av. Dr. Ricardo Balbín): ingreso por el anillo externo de Circunvalación.

Estacionamiento 1, ingresando por Ñecuñan, al lado de Autocity.

Estacionamiento 2, ingresando por la calle Dr. José Antonio Ceballos, en las proximidades del polideportivo de Villa Unión.

Playa Sur del Estadio Mario Alberto Kempes.

Acceso desde La Pampa, San Luis, Santa Fe o Buenos Aires (Autopista Córdoba-Pilar, Av. Amadeo Sabattini, Av. Vélez Sarsfield y Av. Armada Argentina): ingreso por el anillo interno de Circunvalación.

Estacionamiento 4 de barrio Sacchi, ingresando por Av. La Donosa.

Estacionamiento 5, ingresando por calle Colonia Impira.

Estacionamiento 6 de barrio Smata, ingresando por calle Raúl Ángel Ferreyra.

Los estacionamientos se habilitan hasta completar su capacidad. Se recomienda llegar con antelación para garantizar un lugar en los espacios establecidos. Una vez estacionado el vehículo, no se habilitará la salida ni el reingreso hasta que termine la misa, por lo que se recuerda cargar combustible antes de llegar.

El último tramo hasta los ingresos de FAdeA se realiza a pie. Los accesos están en la zona sur del predio, por Av. La Donosa esquina Av. Circunvalación, y en la zona norte, por Ruta 20 en la intersección con Av. Circunvalación.

Los estacionamientos estarán habilitados desde las 12:00 del lunes 9 de noviembre. La Santa Misa comenzará a las 10:00 del martes 10 de noviembre.

Movilidad gratuita

Quienes se hospeden en la ciudad los días previos pueden trasladarse al predio de FAdeA en un sistema de transporte especial que saldrá de Concepción Arenales esquina Nores Martínez y de Rodríguez del Busto intersección con Manuel Cardeñosa.

El traslado funcionará desde las 17:00 del lunes 9 hasta las 05:30 del martes 10 de noviembre.

Servicio especial de taxis

Además, habrá un servicio especial de taxis con una tarifa plana de $10.000 por viaje, sin bajada de bandera. Saldrán de los mismos puntos que el transporte especial (Concepción Arenales esquina Nores Martínez y Rodríguez del Busto intersección con Manuel Cardeñosa) y funcionarán en el mismo horario.

También se invita a peregrinar hasta el predio.

Las otras instancias del Papa en Córdoba: Papamóvil, Arzobispado y Catedral

Después de la misa en FAdeA, León XIV recorrerá en Papamóvil el trayecto desde Av. Colón esquina Av. Santa Fe hasta el Arzobispado, donde saludará desde el balcón a quienes lo esperen sobre Av. Hipólito Yrigoyen. Luego irá a la Catedral, frente a la plaza San Martín, donde tendrá un encuentro con obispos, diáconos, sacerdotes, religiosos, consagrados y seminaristas.

La circulación de vehículos en el área central de Córdoba Capital estará restringida en el cuadrante interno de Av. Pueyrredón, Humberto Primero, Av. Maipú y Marcelo T. de Alvear (Cañada). A quienes quieran participar de alguna de estas instancias de la visita del Papa se les recomienda llegar con antelación.