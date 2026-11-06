​Más de 50 personas privadas de libertad en la provincia de Córdoba entregarán cartas dirigidas al Papa León XIV, acompañadas por un documento elaborado por organizaciones de derechos humanos, programas universitarios, espacios universitarios y profesionales. La iniciativa busca visibilizar los problemas de hacinamiento y graves necesidades que atraviesa la población carcelaria debido a las condiciones de detención.

​Córdoba registra actualmente una de las tasas de encarcelamiento más altas del país, con cerca de 17.000 personas detenidas y niveles de sobrepoblación que superan el 15% a nivel provincial, llegando hasta el 45% en algunos módulos del penal de Bower y un 100% en la UCA. Según advierten los firmantes —retomando el legado del Cura Brochero y los llamados del Papa Francisco—, esta situación generó un incremento de la violencia, deterioro en la salubridad, alimentación e higiene, además del colapso de la atención médica y el resurgimiento de enfermedades como la tuberculosis.

​Ante este escenario crítico, el documento presentado propone una serie de medidas estructurales orientadas a la humanización de la política criminal:

​Revisión del uso de la prisión preventiva: Modificar el fuero de flagrancia y los regímenes de reincidencia para evitar saturar las cárceles con penas cortas y personas en situación de vulnerabilidad o no reincidentes.

​Criterios humanistas y rechazo a la IA: Adoptar interpretaciones judiciales basadas en los derechos humanos, rechazando herramientas de inteligencia artificial o neurociencias con criterios «peligrosistas» que retrasan las prisiones domiciliarias y libertades condicionales.

​Revisión de penas perpetuas: Garantizar el derecho a la esperanza y la revisión periódica para condenados a prisión perpetua.

​Apertura de las instituciones: Conectar los penales con la sociedad civil mediante la educación, la salud y el trabajo para favorecer la verdadera resocialización.

​Políticas de inclusión: Desarrollar programas de acompañamiento laboral para liberados y políticas de prevención y no estigmatización destinadas a las juventudes vulnerables.

​La presentación de esta carta busca inaugurar un tiempo de reflexión y escucha profunda frente a una crisis humanitaria que, de acuerdo con las organizaciones convocantes, exige la intervención urgente del Estado y de toda la comunidad.

Esta iniciativa es promovida por la Red de DDHH en contexto de encierro; Programa de Derechos Humanos y

Acceso a la Justicia (Facultad de Derecho – UNC); Abogados de DDHH; Derecho a Pensar en

Libertad; Córdoba Comunidad.

Y adhieren el Programa Universitario en la Cárcel (Facultad de Filosofía y Humanidades –

UNC); Programa de DDHH (Facultad de Filosofía y Humanidades – UNC); Asociación Civil

Agrupación de Abogados Penalistas Córdoba; Centro Tiempo Latinoamericano; Casa Angelelli;

Casa Libertad; Programa de sociedad, universidad y cárcel (Secretaría de extensión – UNC); José

Alessio (docente UCC).