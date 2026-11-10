El Gobierno de la ciudad de Alta Gracia informó que en la tarde/noche del domingo 8 de noviembre inspectores municipales de Tránsito y Guardia Local, dependientes de la Secretaría General y RRHH, realizaron un nuevo control de Tránsito vehicular en Bvd Pellegrini.

Como resultado se labraron actas de infracción y se procedió al secuestro de 6 motocicletas que no reunían las condiciones para circular. Se comunica que los operativos continúan de manera regular, como parte del plan de trabajo del área. Se recomienda a los conductores cumplir con las normas vigentes.