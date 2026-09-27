Durante la tarde y la noche del viernes 26 de septiembre, se llevó a cabo un operativo interfuerzas en distintos barrios y sectores de la ciudad de Alta Gracia, con el objetivo de reforzar las tareas de prevención, incrementar la presencia de las fuerzas de seguridad y fortalecer los controles preventivos.

El dispositivo incluyó controles en puntos estratégicos, identificación de personas y verificación de vehículos. Como resultado, fueron secuestradas 30 motocicletas por infracciones al Código de Convivencia Ciudadana —Ley Provincial N.º 10.326— y a la normativa de tránsito municipal, además de dos automóviles.

En uno de los procedimientos, realizado de manera conjunta por efectivos de Gendarmería Nacional y la Policía Federal Argentina, fue controlado un automóvil Ford Escort en el que circulaban tres hombres, de 35, 29 y 23 años. Durante la inspección se secuestraron 7 gramos de marihuana y dos picadores. Los ocupantes quedaron en libertad y a disposición de la autoridad judicial competente.

Del operativo participaron efectivos de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), Investigaciones Criminales, DUAR, GOB, Guardia de Infantería, Patrulla Preventiva, Sección Motocicletas, móviles de la Departamental provenientes de distintas localidades y la Guardia Local de Alta Gracia.

El procedimiento fue supervisado por el director de la Departamental Santa María, comisario mayor licenciado Roque Carabajal, y el subdirector, comisario inspector licenciado Elio Pucheta, junto con jefes superiores de zona y oficiales jefes.

También participaron autoridades del Ministerio de Seguridad, entre ellas el subsecretario de Coordinación Operativa, Walter Gómez, y el referente Martín Núñez Cremades, además de autoridades municipales del departamento, encabezadas por el secretario general José María González.

Según se informó, el trabajo coordinado entre las distintas fuerzas tuvo como finalidad fortalecer la presencia preventiva, optimizar los controles y brindar una respuesta conjunta ante situaciones vinculadas con la seguridad y la convivencia ciudadana.