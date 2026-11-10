El Gobierno de Alta Gracia informó que, a partir de una alerta de un vecino a Ojos en Alerta por la sustracción de distintos elementos de un carro gastronómico ubicado en la intersección de calles Hermanos D’Ambra y P. Butori, se desplegó un operativo de búsqueda que permitió localizar y detener a dos personas presuntamente vinculadas al hecho.

La intervención comenzó a partir de la comunicación recibida y la rápida actuación de los móviles de la Guardia Local, que realizaron un seguimiento de las descripciones aportadas y coordinaron las intervenciones con la Policía de Córdoba.

En primera instancia, uno de los sospechosos fue localizado por un agente de Guardia Local que patrullaba en la intersección de Armenia y Cerrillos, donde intervino personal policial, concretando su aprehensión.

Posteriormente, otro de los involucrados fue identificado por otro agente de Guardia Local en la zona de Los Molinos y Esperanza. Allí, con la colaboración de un segundo móvil policial y en presencia de los propietarios del carro, se procedió también a su aprehensión.

Este procedimiento vuelve a poner de manifiesto la importancia de Ojos en Alerta como herramienta de participación ciudadana y prevención, junto con la capacidad de respuesta de la Guardia Local y el trabajo articulado permanentemente con la Policía de Córdoba.

Desde el Gobierno de Alta Gracia se continúa fortaleciendo un sistema de prevención que combina tecnología, presencia territorial y coordinación entre las distintas instituciones, con un objetivo central: mantener el orden, cuidar a los vecinos y dar respuestas concretas ante cada situación que requiere intervención.

Se invita a los vecinos y vecinas a sumarse al programa Ojos En Alerta, comunicándose al número 3547-631719.