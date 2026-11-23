El Gobierno de Alta Gracia informa que, mediante un trabajo coordinado entre la Central de Monitoreo, la Dirección de Inspección General y la Guardia Local, se procedió a la clausura preventiva de un establecimiento comercial ubicado en inmediaciones del Parque del Sierras, por la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, en incumplimiento de la normativa vigente.

Estas acciones se enmarcan en los operativos que el Municipio lleva adelante de manera permanente en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las ordenanzas, fortalecer el orden y prevenir situaciones de riesgo.

Desde el Gobierno local se recuerda que el respeto por los horarios de comercialización, la promoción del consumo responsable y la prohibición absoluta de venta de alcohol a menores de edad son pilares fundamentales para una convivencia más segura.