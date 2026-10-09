En el marco del mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, impulsado por la Organización Mundial de la Salud, el Gobierno de Alta Gracia continúa desarrollando una amplia agenda de acciones preventivas, trabajando de manera articulada con distintas organizaciones, profesionales e instituciones de la ciudad.

Tras la intervención realizada en la mañana del jueves 8 de octubre en la Plaza Solares, en conjunto con la Policía de la Provincia de Córdoba, y la concurrida charla a cargo del Dr. Claudio Dubersarski en la Casa de la Cultura durante la tarde, la grilla de actividades continuará con diversos encuentros informativos, recreativos y deportivos para seguir concientizando sobre esta importante temática.

Cronograma de próximas actividades:

Sábado 17/10 – 9:00 hs | Caminata Recreativa

Ciclo de encuentros “Poder Rosa – Energía y Prevención”. Un espacio de esparcimiento, información y promoción de la salud que tendrá lugar en el Parque García Lorca. Además, estará presente el área de inmunizaciones del Municipio aplicando vacunas del calendario oficial.

Lunes 19/10 – 19:00 hs | Charla con la Fundación Vanesa Durán

Ciclo de charlas “Hablemos en Rosa”. En el marco de la campaña “Trenzando Voluntades: Donación de pelo para pelucas oncológicas”. El encuentro contará con testimonios en primera persona y propone un espacio para invitar a pacientes y al público en general a sumar su apoyo. Se realizará en la Casa de la Cultura.

Viernes 23, Sábado 24 y Domingo 25/10 | Torneo Rosa de Pádel

Tendrá lugar en el Complejo Coloccini, organizado por la agrupación “Más Mujeres Pádel”. Esta actividad fue declarada de interés por el Concejo Deliberante y cuenta con el apoyo del Municipio. Durante los encuentros de las distintas categorías, se realizarán acciones de prevención, promoción y vacunación de calendario. Inscripciones a los teléfonos: 3547-548602 o 3547-509704.

Sábado 24/10 – 10:00 hs | Gimnasia Aeróbica y Ritmos Latinos

Ciclo de encuentros “Poder Rosa: Energía y Prevención”. Una intervención en la Explanada de la Estancia Jesuítica para mover el cuerpo y seguir informándonos sobre el cáncer de mama. Habrá entrega de folletería y lazos conmemorativos.

Jueves 29/10 – 17:00 hs | Charla a cargo de la Dra. Mariela Vocco

Ciclo de charlas: «Hablemos en Rosa». Orientada al autocuidado desde la óptica de la salud. La profesional ahondará en los temas médicos más relevantes a tener en cuenta para la prevención y el diagnóstico temprano. Tendrá lugar en la Casa de la Cultura.

Desde el Gobierno de Alta Gracia se invita a todos los vecinos y vecinas a sumarse a estas iniciativas, entendiendo que la prevención, el diagnóstico temprano y la contención son pilares fundamentales. A la salud la cuidamos entre todos.