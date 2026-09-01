Obras Públicas: avanzarán con el adoquinado en calle Perú

En la tarde del lunes 31 de agosto, el viceintendente a cargo del Departamento Ejecutivo, Jorge De Napoli; acompañado por el secretario de Obras Públicas, Marcos Moreira; se reunió con vecinos de calle Perú para avanzar en el próximo adoquinado de la vía. La obra se ejecutará mediante la modalidad de contribución por mejoras.

En este marco, los vecinos podrán organizarse libremente para la adquisición de los materiales, mientras que el municipio aportará los recursos humanos, el equipamiento y la supervisión técnica necesarios para el desarrollo de los trabajos.

El adoquinado de calle Perú se proyecta luego de la reciente finalización de la obra de calle López Agrello, en el sector comprendido entre Paraguay y Perú. De esta manera, el municipio continúa avanzando en la mejora de la infraestructura vial de distintos sectores de la ciudad, mediante el trabajo conjunto con los vecinos.