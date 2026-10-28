El Gobierno de Alta Gracia invita a emprendedores y emprendedoras locales a participar de una nueva charla de capacitación, que tiene por objetivo seguir brindando herramientas para potenciar al sector.

Bajo el nombre “Números que impulsan tu negocio”, el encuentro propone trabajar sobre cómo ordenar las finanzas, conocer los costos y mejorar la rentabilidad. La jornada, de carácter gratuito, tendrá lugar el próximo lunes 2 de noviembre de 15 a 16.30 horas en la sede de SMATA, sita en Dino Carignani 280.

Esta propuesta es una iniciativa articulada entre el Gobierno de Alta Gracia y Bancor, que busca seguir promoviendo el desarrollo y crecimiento emprendedor en nuestra ciudad.

Quienes deseen participar deberán realizar la inscripción previa a través del siguiente enlace: https://forms.gle/cUAomn5PU1giYz4u5

Sobre la disertante:

Micaela Romina Biole es contadora pública, Business Product en la tribu de inversiones del Banco Provincia de Córdoba, y docente universitaria en la UNC desde 2013 en Matemática Financiera y Actuarial. Con más de 15 años de experiencia en el mercado de capitales, trabajó durante 13 años en una ALyC cordobesa y desde hace 2 años lidera productos financieros con metodología ágil.