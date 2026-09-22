El Gobierno de la ciudad de Alta Gracia informa que en la tarde/noche del lunes 21 inspectores municipales de Tránsito e inspectores de Ambiente, dependientes de la Secretaría General y de Prevención, junto a personal de la Policía de Córdoba, realizaron controles de tránsito en calles Vélez Sasfield, Gral Paz, Achaval Rodríguez y Bvd Pellegrini.

Como resultado se labraron actas de infracción y se procedió al secuestro de 20 motocicletas que no reunían las condiciones para circular.

Estos operativos continuarán de manera regular, por lo cual se recomienda a los conductores cumplir con las normas vigentes.

El orden y la seguridad vial son responsabilidad de todos, colaboremos con nuestra ciudad.