El Gobierno de Alta Gracia invita a emprendedores y emprendedoras de la ciudad a participar de dos nuevas propuestas de capacitación gratuita, pensadas para brindar herramientas fundamentales que fortalezcan el desarrollo y la comercialización de sus proyectos.

Ambas capacitaciones llegan a través del Programa Fortalecer Oficios del Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo de la Provincia de Córdoba, en un trabajo articulado con el Municipio y el CEDER del Departamento Santa María.

Por un lado, se dictará el curso de Manipulación Segura de Alimentos, orientado a incorporar normativas vigentes y buenas prácticas de higiene esenciales para quienes elaboran y comercializan productos gastronómicos. Por otro, se ofrecerá el curso de Manejo de Redes Sociales, enfocado en mejorar la presencia digital, la difusión y la llegada al público de los distintos emprendimientos en las plataformas actuales.

Las dos capacitaciones se llevarán a cabo de manera presencial en la sede de SMATA, ubicada en calle Dino Carignani 280. La participación es libre y gratuita, pero requiere inscripción previa a través de los formularios online, ya que los cupos son limitados.

Cronograma e inscripciones:

Curso de Manipulación Segura de Alimentos

Días: Martes 10 y 17 de noviembre.

Horario: 15:00 a 18:00 horas.

Inscripción: https://forms.gle/WpeyZubUW6q5wAJ28

Curso de Manejo de Redes Sociales

Días: Lunes 16, miércoles 18 y miércoles 25 de noviembre.

Horario: 14:00 a 18:00 horas.

Inscripción: https://forms.gle/FGSeXb8s19PYnxsR7