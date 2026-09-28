En el marco del Día Mundial del Corazón, que se conmemora cada 29 de septiembre, el Gobierno de Alta Gracia llevará adelante una serie de actividades gratuitas orientadas a la prevención y la promoción de la salud cardiovascular.

Este año, la fecha lleva el lema “No pierdas ni un latido”, poniendo el foco en que muchas enfermedades cardiovasculares (como la hipertensión arterial) pueden pasar desapercibidas y no presentar síntomas hasta que ocurre un evento grave como un infarto.

Para fomentar los controles a tiempo, la Municipalidad dispuso el siguiente cronograma de actividades:

Martes 29/09 – Intervención en Plaza Solares (10:00 a 12:00 hs):

En un trabajo conjunto con la Escuela de Enfermería del ITEC, personal de salud y estudiantes estarán realizando el Test de FINDRISK (una herramienta rápida y sencilla de 8 preguntas para evaluar el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y problemas asociados), toma de presión arterial y entrega de folletería sobre bienestar y cuidados personales.

En un trabajo conjunto con la Escuela de Enfermería del ITEC, personal de salud y estudiantes estarán realizando el Test de FINDRISK (una herramienta rápida y sencilla de 8 preguntas para evaluar el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y problemas asociados), toma de presión arterial y entrega de folletería sobre bienestar y cuidados personales. Viernes 02/10 – Charla y movimiento en el Polideportivo Municipal (11:00 hs):

Actividad integral a cargo de personal de las áreas de Salud y de Deportes. Se realizarán nuevamente controles de presión y Test de FINDRISK, sumando una charla de bienestar, cuidados responsables y una clase especial de actividad física.

La importancia de la prevención

Las estadísticas globales indican que 1 de cada 3 personas fallece a causa de enfermedades cardíacas, y 1 de cada 5 sufrirá una muerte prematura por esta razón. Sin embargo, la gran mayoría de estas afecciones y fallecimientos se deben a factores de riesgo que se pueden prevenir o controlar. Con pequeños cambios constantes, las personas pueden mejorar significativamente su salud cardíaca.

¿Cómo proteger tu corazón?