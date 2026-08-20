Luego de un enorme operativo desplegado en la mañana del 19 de agosto promovido por el juez Francisco Bonorino, se efectivizó el desalojo a la comunidad mapuche Kintxikew de uno de los predios que comparte con la comunidad mapuche Melo.

A las 14 horas de ayer, las fuerzas represivas se retiraron del paraje el pedregoso sin poder desalojar a la comunidad Melo, argumentando que no estaban dadas las condiciones para llevar adelante un desalojo con presencia de menores y adultos mayores en el lugar. El operativo desplegado solo incluía fuerzas represivas y no había ninguna otra institución para garantizar el procedimiento.

La confederación mapuche del Neuquén realizó una conferencia de prensa en la puerta de la casa de gobierno provincial e hizo un llamado a una reunión de organizaciones prevista para el viernes a las 18:00 hs en la ruca de la comunidad «Newen Mapu» en la capital.

En horas de la tarde Lucas Melo, lonko de la comunidad Melo hizo un un llamado público a acompañar el resguardo territorial y agradecio el apoyo de las organizaciones y vecinos de Villa la Angostura:

Fuente: FARCO