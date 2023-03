El presidente comunal de Villa del Prado anunció su renuncia a conducción departamental del radicalismo y confirmó su traspaso a las filas de Hacemos por Córdoba. «El radicalismo de Alta Gracia quiere manejar el departamento y eso está lejos de ser democrático…hay muchas cosas que cambiar y es tiempo de que comiencen a hacer un mea culpa», dijo.

En una entrevista que realizó el medio Mi Valle el histórico militante del centenario partido, Nelson Luján anunció que presentará su renuncia a la presidencia partidaria del Departamento Santa María y llamó a elecciones comunales para el próximo 25 de junio.

¿Qué pasó?

Es muy largo de explicar, además de doloroso. Lo cierto es que me dejaron solo. Esperé una señal, un llamado de parte del radicalismo, partido que abrazo hace años…pero nada de eso pasó. Solo se limitaron a salir a criticarme cuando me vieron en una reunión sin siquiera sentarse a hablar conmigo para saber si era verdad o mentira lo que se decía. Estoy decepcionado y sin entender cómo es posible que dirigentes que hace años están en el partido actúen de esta manera.

Osea…¿qué no iría a elecciones por el radicalismo?

No soy yo el que va a elecciones, tenemos una persona que será candidata de este espacio (Sandra Díaz). Jamás voy a dejar de ser radical, lo he demostrado siempre. Pero vamos con una alianza con otros espacios, entre ellos HxC. No vamos a dejar de ser radicales como se ha dicho por ahí.. Lo cierto (y grave) es que muchos de los radicales que defenestran esta alianza promueven un candidato peronista como el Luis Juez ¿en qué quedamos entonces? Creo que hay algunos correligionarios que no toleran un registro lamentablemente. El radicalismo de Alta Gracia quiere manejar el departamento y eso está lejos de ser democrático…hay muchas cosas que cambiar y es tiempo de que comiencen a hacer un mea culpa.

En otro orden, Luján indicó que están pensando en una coalición para presentarse en las elecciones comunales pero hasta el momento no hay avances sobre eso.