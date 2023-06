La intendenta electa de Anisacate expresó que principalmente fue apoyada por las mujeres que integran Juntos por el Cambio, tanto a nivel regional como nacional. Además, refiriéndose a la coalición de Unidos por Anisacate, opinó que «no están a la altura del voto del pueblo».

Natalia Contini, representante del sello Juntos Podemos, se consagró como la ganadora en las elecciones municipales de Anisacate, en la contienda electoral del domingo. Contini, quien también es la presidenta del PRO local, obtuvo un total de 1.504 votos, lo que representa el 37,36% del total, logrando una ventaja de apenas 19 votos sobre su principal contrincante.

«Siento una responsabilidad muy grande, para la que me preparé y capacité. Elegí rodearme de personas capacitadas para que ellos pudieran plasmar las necesidades de nuestros vecinos en soluciones, simples, posibles y, sobre todo, que contemplaran el progreso para Anisacate», expresó sobre su victoria a Redacción Alta Gracia.

Matías Cuello, representante del peronismo bajo la agrupación Unidos por Anisacate, y actual funcionario del gobierno local como secretario de Gobierno del intendente actual Ramón Zalazar, se posicionó como el principal rival de Contini. Cuello, quien también preside el Partido Justicialista de la localidad, consiguió un total de 1.485 votos, lo que equivale al 36,89% del total. El mismo domingo, fue Zalazar quien expresó que habría ciertas irregularidades en el conteo de votos y que iban a apelar a un recuento más exhaustivo. Luego, en declaraciones a un medio local, el actual intendente de la localidad afirmó que aún no reconoce a Contini como intendenta electa, hasta que no se abran las urnas y se cuenten los votos nuevamente.

«Asumir una derrota es un gesto de grandes líderes. Claramente no están a la altura del voto del pueblo, del sistema democrático que durante 30 años les dio poder y que hoy desconocen ante la derrota. Pierden sus privilegios y eligen culpar a los vecinos en lugar de asumir sus fallas en la gestión. Creo, y estoy segura, que no esperaban perder, tenían la certeza de que el hecho de manejar las viejas prácticas políticas a la perfección les iba a funcionar», opinó Contini al respecto.

Cabe destacar que Juntos Podemos Anisacate fue uno de los frentes electorales resultantes de la división de Juntos por el Cambio, que no pudo alcanzar la unidad deseada. Natalia Contini, como representante de este frente, logró unir al PRO con el Frente Cívico, Primero La Gente y la Coalición Cívica: «Me acompañaron incondicionalmente las mujeres que integran Juntos por el Cambio a nivel nacional, provincial y municipal. Los hombres me miraron con cierta duda, de a poco vieron que volver a la política territorial era positivo. Juntos por el Cambio es mi elección en valores y lucha, y solo dejará de serlo cuando no me represente. Evaluar su acompañamiento en base a personas es dañino para la institución de la alianza», finalizó, sin antes agradecer a los que acompañaron, pero «no salieron en la foto».