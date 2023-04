Ignacio viajó este domingo en ambulancia hasta La Plata, para comenzar un implante de células madre con un prestigioso médico. El tratamiento dio inicio este martes de forma exitosa. Según informaron desde sus redes sociales, Nacho podría presentar mejoras en los próximos tres meses.

Hace casi un año, el joven altagraciense sufrió un terrible accidente vehicular, cuando colisionó contra un taxi que giraba en U en Avenida del Libertador.

Desde entonces, su familia ha hecho lo imposible por mejorar su calidad de vida. Incluso, en julio sortearán su propia casa para poder costear su tratamiento.

En un principio, Ignacio Pereyra iba a viajar a México para recibir un tratamiento de células madre. No obstante, este fin de semana su familia compartió en redes sociales la noticia de que habían decidido – luego de hablar con varias personas en situaciones similares – viajar a La Plata a comenzar un tratamiento en Argentina. La razón de desistir del viaje internacional era porque, según expresaron, «Nacho trabaja con muchos especialistas y médicos cada día, y varios de ellos nos recomendaban hacerlo lo antes posible. A México hoy en día es imposible viajar porque Nacho no está autorizado a viajar en avión (…). ¿Descartamos México? No, de ninguna manera. Sólo que debemos empezar por algo y lo antes posible».

Ignacio viajó este domingo en ambulancia hasta La Plata, para comenzar un implante de células madre con un prestigioso médico. El tratamiento dio inicio este martes de forma exitosa. Según informaron desde sus redes sociales, Nacho podría presentar mejoras en los próximos tres meses.

Mientras tanto, el sorteo de la casa sigue en pie y se realizará en julio.